Мнение: Нефть по 2 доллара не желаете?

21.04.2020, 8:35, Разное

Чудеса на нефтяном рынке. Если заключать контракты на покупку нефти марки WTI на май, то можно брать по 2,3 доллара за баррель. А если на сентябрь, то 31.

Нефть банально негде хранить. Отдельные показатели американских нефтяных компаний достигли абсолютного дна и начала копать дальше.



В отдельные моменты она падала и до 1,3 доллара за баррель.



При этом Brent просел не так сильно.



На Аляске вам еще доплатят, если вы ее у них заберете.

Нефтяники ждут 1 мая, когда начнут сокращать добычу по сделке ОПЕК+ и гипотетически возможен пресловутый "отскок", но есть опасения, что даже текущего сокращения будет недостаточно (даже если все будут выполнять сделку), не говоря уже о том, что рынок перенасыщен дешевой нефтью, а возможности для ее хранения близки к исчерпанию. То есть куммулятивный эффект событий марта-апреля 2020-го года еще долго будет влиять на весь нефтяной рынок. Впереди еще 10 чудесных дней.

PS. Ура, есть 0 долларов за баррель.

Чего только не увидишь в эпоху перемен.