 

В Госдуме предложили ограничить рост тарифов ЖКХ

21.04.2020, 8:30, Новости дня

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во второй половине 2020 года на уровне 2019 года.

Парламентарий уточнил, ссылаясь на распоряжение правительства, что индексация тарифов во втором полугодии составит в среднем 4%, в то время как в минувшем году средний размер индексации составлял 2,4%, передает RT со ссылкой на письмо, адресованное вице-премьеру Марату Хуснуллину.

«Прошу рассмотреть возможность оставить индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на уровне 2019 года», – говорится в документе.

Он отметил, что это позволит предотвратить резкое увеличение расходов на услуги ЖКХ для россиян на фоне борьбы с распространением коронавируса.

Ранее Госдума одобрила запрет на банковскую комиссию по коммунальным платежам.



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