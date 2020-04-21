Общество: Что поможет России легче пройти пик коронавируса

21.04.2020, 8:30, Разное

На совещании антивирусного штаба, которое провел в понедельник Путин, прозвучали первые оптимистичные данные. Мэр Москвы Собянин сообщил, что рост числа тяжелобольных горожан остановился. То есть по этому показателю столица выходит на «плато». Шеф Минздрава Мурашко после совещания предположил, что угроза «к лету начнет спадать». Есть ли способы и методы ускорить прохождение пика эпидемии в России?

«Как говорят специалисты… пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений», – призвал Владимир Путин на прошедшем в понедельник совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«Ситуация остается сложной, – констатировал глава государства. – Распространение эпидемии, к сожалению, продолжается. Число граждан, заразившихся коронавирусом, растет и не только в Москве, которая первой столкнулась с угрозой. Но мы с вами понимали, знали, готовились к этому, знали, что эпидемия начнет проникать в другие регионы».

На той же встрече вице-премьер, глава федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова привела точные данные, которые подтверждают – число выявленных случаев коронавируса стремительно растет. «Рост по Москве составил 8,3%, хотя цифра по Москве на сегодняшний день заболевших самая большая – 26350», – сообщила вице-премьер. При этом продолжает развиваться тревожная тенденция, о которой ранее подробно писала газета ВЗГЛЯД: по темпам ежесуточного роста числа случаев некоторые регионы обгоняют столицу. «Московская область – рост составляет 12,4%, и, соответственно, количество заболевших – 5241», – сообщила Голикова.

В целом по стране рост числа вирус-позитивных составил 12 процентов. Причем болезнь носит очаговый характер – в этом отношении лидируют Республика Коми, Якутия и Мурманская область, рассказала руководитель оперштаба.

По оценке Голиковой, в ближайшие две-три недели темпы развития заболевания в регионах могут оказаться достаточно высокими, и это «должно заставить задуматься руководителей регионов и тех, кто отвечает за работу».

Ясности ожидают к концу недели

Никто, включая руководство Минздрава, не может дать стопроцентно гарантированный ответ – когда именно распространение коронавируса перевалит пик, и число случаев пойдет на спад. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью ТАСС в позапрошлую субботу упомянул два сценария – пик либо сместится на лето, либо (в худшем случае) придется на ближайшее время. В понедельник, в интервью «Россия-24» Мурашко сообщил: в его ведомстве надеются на то, что распространение инфекции начнет спадать к лету.

К концу текущей недели, возможно, будет ясно, когда именно мы пройдем пик, заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД академик РАН Виталий Зверев, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета МГМУ имени Сеченова. Эксперт обратил внимание на сообщение московского мэра Сергея Собянина, из которого можно сделать определенные оптимистичные выводы.

Напомним, на совещании с президентом в понедельник столичный градоначальник сообщил: «В результате раннего выявления и лечения у нас количество тяжело заболевших потенциально снижается.

В течение десяти последних дней количество тяжелобольных стабилизировалось

где-то на уровне 1-1,3 тысяч в сутки. Нет взрывного роста». Раннее выявление инфекции, по словам мэра, стало возможно благодаря росту количества и качества тестов на коронавирус.

Академик Зверев согласен с тем, что ситуация с тяжелыми случаями в целом стабилизировалась. «Это произошло благодаря своевременно принятым мерам по самоизоляции», – указал эксперт. Кроме того, по мнению вирусолога, тестирование россиян, подтвердило предположения о том, что COVID-19 протекает в большинстве случаев в легкой форме.

«При исследовании 1,5 млн человек, мы выявляем 140 тысяч зараженных, из которых потом в больницах оказываются только 10%», – отметил Зверев. Тяжелых случаев еще меньше, добавил эксперт. По данным Минздрава, в больницах в тяжелом состоянии в общей сложности находится около 700 пациентов.

Медицина выходит на полную мощность

Сбить рост числа тяжелых случаев заражения, и подготовиться к выходу на пик и плато заболевания, удалось благодаря мобилизации российской системы здравоохранения. С этим согласны и эксперты-вирусологи, и руководители отечественной медицины. Борьба с распространением коронавируса в РФ идет по «полувоенному сценарию», отметил глава Минздрава Мурашко. Это касается и подготовки к пику заболеваемости.

На совещании в понедельник президент поручил в течение недели развернуть во всех регионах дополнительный коечный фонд. В свою очередь, представители Минздрава и оперативного штаба уточнили: отечественная промышленность наращивает производство необходимых средств защиты. В частности, до 7 млн в сутки должно вырасти производство масок, до 100 тысяч в сутки – защитных костюмов, до 280 тысяч в сутки – респираторов.

«Российская система имеет хорошую базу для диагностики и хорошую базу коечного фонда, достаточно приличную – дополнительные койки разворачиваются, перепрофилируются», – сообщил Мурашко. По словам главы Минздрава, на поток поставлена подготовка специалистов – фактически за два месяца образовательные курсы прошло более 1 млн 200 тысячи специалистов.

Показательно, что на совещании в понедельник президент особое внимание уделил защите тех, кто находится «медицинском фронте». «Подчеркну, для медицинских работников, а буквально каждый из них сейчас на счету, должна быть обеспечена повышенная, надежная защита от заражения», – указал Путин. Президент согласился с тем, что именно врачи и медсестры станут первой категорией людей, которые получат вакцину от коронавируса, когда пройдут испытания препарата и завершится его регистрация.

На том же совещании прозвучали обнадеживающие известия: директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что клинические испытания вакцины начнутся уже 1 июня. Над разработкой препарата активно работают научные организации Минздрава, РАН, Роспотребнадзора, Федерального медико-биологического агентства активно, – в свою очередь перечислила вице-премьер Голикова. Глава государства уже сейчас поручил Минздраву ускорить процедуру регистрации вакцины. Напомним, что еще на прошлой неделе президент дал указание: на стадии разработки вакцин от коронавируса подготовить производство достаточного количества этих препаратов.

Но пока разработка вакцины не завершена, на медиках лежит особая ответственность. «Очень важно, чтобы у медицинских работников были заранее готовы алгоритмы действий для оказания эффективной помощи людям, причем всех возрастов, пациентам с сопутствующими хроническими заболеваниями», – подчеркнул президент.

Брать пример с наиболее «чистых» регионов

Не меньшая ответственность возложена и на региональные власти. «Надо, конечно, по регионам поработать дополнительно», – отметил Путин, сообщив, что в ближайшее время премьер Михаил Мишустин «проведет совещание с коллегами» в субъектах федерации. По словам президента, «надо будет посмотреть и на те регионы, где проблем больше всего накопилось, и на те, которые работают эффективно. например, как Цивилев Сергей Евгеньевич в Кемерово».

Таким образом, Путин согласился с оценкой, которую вице-премьер Голикова дала руководству Кемеровской области, где зафиксирован самый низкий показатель распространенности коронавируса на 100 тысяч жителей. Залогом такого результата было то, что людей, прилетавших из-за границы в Кемерово, размещали в так называемых обсерваторах на время карантина, – заметил участвовавший в совещании советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Лучшие региональные практики необходимо эффективно внедрять на всей территории страны, призвал президент.

Кузбасский губернатор Цивилев – не единственный региональный руководитель, который по мнению специалистов, организовал образцовые условия для самоизоляции. «Образцом является глава Тульской области Алексей Дюмин. Он человек военный, дал команду, ввел строгий режим. Поэтому там мало болеют и до вчерашнего дня, по моему, даже никто не умер от коронавируса», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД вирусолог Феликс Ершов, руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.