Продажи Honor 30 составили 300 миллионов смартфонов в минуту

21.04.2020, 8:30, Разное

Сотрудники китайского бренда Honor рассказали о впечатляющих результатах продаж нового смартфона Honor 30. Всего за минуту в онлайн-магазинах было оформлено 300 миллионов заказов на новый флагманский аппарат.

В Китае стоимость аппаратов Honor 30, 30 Pro и 30 Pro+ начинается от 424 американских долларов и варьируется до 777 долларов. Пользователи имеют возможность выбрать смартфоны в различных цветовых гаммах. На территории РФ новые флагманы появятся в конце весны нынешнего года, о приблизительной цене гаджетов для отечественных потребителей пока информации нет.

Honor 30 получили от разработчиков OLED-экран на 6,53 дюйма со сканером отпечатков пальцев, процессор Kirin 985, аккумуляторную батарею на 4000 мАч, быструю зарядку мощностью 40 Вт. В 30 Pro+ работает камерный датчик Sony IMX700 на 50 Мп, имеется поддержка цифрового зума на 50 Мп, 10-кратного гибридного и 5-кратного оптического.