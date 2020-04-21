Роскачество рассказало, как хранить продукты в холодильнике

21.04.2020, 8:30, Новости дня

Специалисты Роскачества рекомендуют хранить продукты с запахом, например, рыбу и специи, на отдельных полках холодильника, говорится в сообщении организации.

«Храните продукты в упаковках или под закрытыми крышками. Во-первых, так одни продукты не будут пахнуть другими. Во-вторых, в случае порчи споры плесени не будут разлетаться по холодильнику. Закрывайте емкости, а если продукт в распечатанной упаковке или на тарелке, заворачивайте в фольгу», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

Роскачество отмечает, что продукты, которые имеют резкий запах, нужно хранить на отдельных полках. Кроме того, готовые продукты нельзя держать рядом с сырым мясом и и полуфабрикатами.

Сливочное масло, сыр и яйца быстрее всего впитывают запахи, поэтому их тоже стоит отделить от других продуктов. Специалисты также рекомендуют не размещать на дверце холодильника скоропортящиеся продукты, в том числе творог, творожные массы и охлажденное мясо.

Кроме того, Роскачество рекомендует переложить содержимое консервных банок в отдельную посуду, чтобы избежать появления металлического привкуса из-за окисления поверхности банки.

Яйца стоит хранить в закрытой упаковке и обязательно мыть перед употреблением, поскольку они могут быть переносчиками сальмонеллы. Яйца, на которых видны трещинки нужно использовать сразу, поскольку в них могут попасть микробы.

Ранее специалисты Роскачества проверили творожную массу и обнаружили в продукции нескольких торговых марок бактерии кишечной палочки и плесень.