 

Рубль по отношению к доллару обвалился на 1,5%

21.04.2020, 8:30, Разное

По данным торгов Московской биржи, состоявшихся 20 апреля в 16:00, российский рубль обвалился относительно основных мировых валют. Национальная денежная единица упала до 74,55 рублей за доллар и до 81,005 рублей за евро.
Рубль опустился на 1,5%, отреагировав таким образом на сведения, что вскоре негде будет хранить нефть из-за снижения на нее спроса на фоне карантинных мер, принимаемых странами из-за пандемии COVID-19.

Как считает старший стратег Credit Agricole SA Гийом Треск, падение стоимости нефти WTI в США и низкие цены на марку Brent продолжат препятствовать стабилизации ситуации на развивающихся рынках. Эксперт не исключает, что это негативно отразится на восстановлении рубля, «не оставив ему шансов».

Аналитики ЦБ РФ считают, при положительных внешних факторах до конца текущей недели рубль может котироваться по 74 и 80 соответственно к доллару и евро.



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