Вильфанд объяснил причины пожаров в Чернобыльской зоне

21.04.2020, 8:16, Новости дня

Причинами высокой пожарной опасности в лесах Восточной Европы, в том числе вблизи Чернобыльской АЭС на Украине, стали не промерзшая зимой земля и отсутствие снега, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Первое – снега нынешней зимой мало, можно сказать, что совсем не было. Второе – земля не промерзла. Обычно глубина промерзания почвы рядом с Москвой – в районе 50-60 сантиметров, в районе Киева меньше, но это не столь важно. Когда земля промерзла, она сохраняет влагу, которая накопилась осенью», – цитирует РИА «Новости» Вильфанда.

Он уточнил, что если земля не промерзла и нет снега, то при антициклональной погоде происходит обезвоживание верхних слоев почвы и высыхание верхних 20-30 сантиметрового слоя почвы. В связи с этим прогнозируется ранняя естественная пожарная опасность.

Также Вильфанд добавил, что несмотря на природную пожарную опасность, главную роль сыграл человеческий фактор, который стал причиной пожара.

Синоптик напомнил, что ранее украинским спасателям удалось потушить пожар, в том числе благодаря осадкам, но до конца недели их ждать не стоит.

«Первая половина недели будет прохладной, но солнечной. Вторая половина недели будет более теплой – 17-20 градусов, но без существенных осадков. До выходных дней осадков в районе Киева, Припяти и Чернобыля не ожидается, а ветер северный, северо-западный. Ветер будет порывистым. Ситуация там очень тяжелая, рядом торфяники», – сказал он.

4 апреля на территории у зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции возник пожар. К 7 апреля площадь пожара увеличилась до 35 гектаров из-за порыва ветра, позже огонь был потушен, но 16 апреля пожар возобновился из-за сильного ветра.

Россия выразила готовность помочь Украине в ситуации с пожарами в районе Чернобыля.