 

Еще впереди: Путин предупредил о пике заболеваемости коронавирусом

21.04.2020, 8:15, Разное

Глава государства отметил, что пик заболеваемости COVID-19 еще впереди. При этом он подчеркнул, что распространение эпидемии коронавируса в России удалось замедлить.

Владимир Путин добавил, что это не должно успокаивать, и сейчас надо сделать все, чтобы сгладить предстоящий пик. По его словам, с болезнью может столкнуться каждый.
“Ситуация остается сложной, распространение эпидемии, к сожалению, продолжается”, – цитирует президента ТАСС.

Путин констатировал, что рост заболеваемости COVID-19 наблюдается не только в Москве, но и в других регионах.
Он отметил, что очень важно, чтобы у медработников был заранее готовый алгоритм действий для оказания помощи больным коронавирусом в России.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 20 Апр 2020 в 1:26 PDT

Президент потребовал эффективно внедрять по всей стране лучшие практики регионов по борьбе с коронавирусом. Он сообщил, что договорился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, чтобы тот провел совещание с главами регионов на эту тему.

По данным на 20 апреля, зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в России. Больше всего заболевших наблюдается в Московском регионе – более 31 тысячи.



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