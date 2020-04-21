Исторический обвал рынка нефти грозит сокрушить российскую экономику и рубль

21.04.2020, 8:15, Разное

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 спрос на черное золото практически исчез. Страны-экспортеры стали запасать ценное сырье в хранилищах, однако их объем не бесконечен. Теперь государствам приходится платить своим покупателям за то, чтобы те приобрели нефть.

Таким образом, цена на одну из “эталонных” марок черного золота – американскую WTI – впервые рухнула до минус 40 долларов за баррель, а российская Urals достигла отметки в минус два доллара за баррель, пишет Life. Поскольку нефть является одним из основных источников дохода России, специалисты стали делать прогнозы о том, какими последствиями обернется для отечественной экономики обвал рынка.

Аналитики отмечают, то госбюджет почти на треть формируется из доходов нефтегазового сектора, поэтому его устойчивость окажется под угрозой. Для его стабильного состояния необходимо, чтобы нефть Urals торговалась на уровне выше 40 долларов за бочку. Но в ближайшее время цены, скорее всего, не вырастут.

Специалисты ожидают, что курс рубля составит около 75 единиц за доллар. По мнению аналитиков, спасать его будет Центробанк, который увеличит закупки иностранной валюты. Кроме того, эксперты ожидают, что регулятор уже на ближайшем заседании снизит ключевую ставку.