 

В КНР начались продажи Honor 30, 30 Pro, 30 Pro+

21.04.2020, 8:09, Разное

На территории Китая начались продажи новых смартфонов Honor 30, 30 Pro, 30 Pro+. Стартовая стоимость мобильных устройств начинается от 424 долларов.
На рынке Китая Honor 30 реализуют в версии с 6 Гб оперативной и 128 Гб внедренной памяти за 424 долларов, за модель с 8/129 Гб придется отдать 452 доллара, и 494 доллара стоит устройство с 8/256 Гб. Honor 30 Pro продается за 565 долларов, за эти деньги потребитель получит смартфон с 8/128 Гб. Девайс с тем же объемом «оперативки», но с 256 Гб своей памяти стоит 621 доллар. Еще 706 и 777 долларов придется выложить за Honor 30 Pro+ с 8/256 Гб и 12/512 Гб соответственно.

Гаджеты этой серии работают на процессоре Kirin 985, обладают дисплеем OLED со сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 4000 мАч и быстрой зарядкой мощностью 40 Вт. В Honor 30 Pro+ главная камера получила модуль на 50 Мп, присутствует поддержка 50-кратного цифрового зума, 10-кратного «гибрида» и 5-кратного оптического.



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