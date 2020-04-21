Нефть WTI выросла на 5 процентов

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21.04.2020, 8:08, Новости дня

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 4,80% и составила 21,41 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на 07.54 мск составляет 25,36 за баррель (-0,82%), передает ТАСС.

Напомним, стоимость нефти WTI с поставкой в мае завершила основные торги понедельника на NYMEX на отрицательных значениях, опустившись до минус 37,63 доллара. Снижение составило 300%. Перед этим котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель. Позднее цена майских фьючерсов на WTI вернулась к положительным значениям, дорожая на 160% – до 2,21 доллара за баррель.



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