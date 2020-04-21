Ольга Скабеева уверена в необходимости запугивать россиян «страшилками» о коронавирусе

21.04.2020, 7:53, Разное

Ольга Скабеева заявила о необходимости рассказывать россиянам «страшилки» о коронавирусе. Запугивание, уверена телеведущая, поможет убедить соотечественников соблюдать меры предосторожности.

В эфире программы «60 минут», выходящей на канале «Россия-1», Скабеева отметила, что, по наблюдениям, чем сильнее страшат людей, тем большую осторожность они проявляют. К качественному соблюдению самоизоляции и всех карантинных правил россиян подталкивает не положительная, а отрицательная статистика. Как следствие, граждане стараются не выходить из дома без необходимости, а, значит, меньше болеют.

Скабеева подчеркнула, что благодаря таким мерам после Пасхи количество заражений в РФ показало спад: в воскресенье – 6060, а в понедельник – 4268. По состоянию на 20 апреля в стране подтвержден 47 121 случай инфицирования COVID-19.