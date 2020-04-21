10 городов мира с самым высоким ростом цен на недвижимость

21.04.2020, 7:48, Новости дня

Эксперты исследовательского института Hurun Research Institute совместно с компанией Sweetome Group, китайской компанией по работе с жилой недвижимостью, опубликовали рейтинг городов мира с самыми высокими показателями роста цен на недвижимость.

Всего в рейтинг вошли 50 городов из 22 стран мира, причем лидером по количеству городов, вошедших в рейтинг, стал Китай.

Ниже мы расскажем о 10 городах мира с самым высоким показателем роста цен на недвижимость.

10. Хоккайдо, Япония

Хоккайдо – крупный город в Японии, который занял десятую строчку рейтинга городов с самым высоким показателем роста цен.

9. Варшава, Польша

Всего в рейтинг вошли 16 европейских городов. На девятом месте оказалась столица Польша -–Варшава. Это крупный экономический, образовательный и культурный центр не только страны, но и Европы.

8. Шицзячжуан, Китай

Шицзячжуан – город в провинции Хэбэй, важный промышленный центр страны. Здесь производятся лекарства, а также текстиль. В городе развита химическая промышленность. Это индустриальный город, который мало привлекателен для туристов, однако за последние годы город получил развитие, что и привело к росту цен на недвижимость.

7. Санкт-Петербург, Россия

Санкт-Петербург – крупный экономический, культурный, образовательный и финансовый центр страны и Европы. Этот город пользуется популярностью у туристов со всего мира. А с другой стороны, он является важным центром финансов – здесь расположена Санкт-петербургская биржа.

6. Загреб, Хорватия

Загреб – столица Хорватии. Загреб является международным торговым и бизнес-центром на оживлённом перекрёстке между Центральной и Восточной Европой. Здесь расположены представительства многочисленных зарубежных компаний и банков. Помимо прочего, в Загребе интенсивно развивается туризм.

5. Гуйян, Китай

Гуйян – город в провинции Гуйчжоу. Город интенсивно развивается и активно застраивается. В новой части города идет строительство новых жилых комплексов.

4. Хух-Хото, Китай

Прежде всего, этот город важен с точки зрения нефтеперерабатывающей промышленности, так как на его территории расположен крупный нефтеперерабатывающий завод. Здесь также имеется международный аэропорт.

3. Сиань, Китай

Сиань – город в провинции Шэньси. Это один из самых древних городов Китая. Современный Сиань – крупный промышленный центр страны. В частности, здесь располагается завод по производству чипов памяти Samsung China Semiconductor. За последние три года рост цен на недвижимость составил 46%.

2. Дали, Китай

Дали – город в провинции Юньнань. Это популярное место для туризма как для иностранцев, так и для самих китайцев. За год рост цен на недвижимость составил 20.2%. За последние три года рост составил около 35%.

1. Будапешт, Венгрия

Будапешт – столица Венгрии. Этот город известен многочисленным минеральным источникам, которые сделали Будапешт городом-курортом. За год рост цен на недвижимость составил 21.8%.