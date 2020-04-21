Переход Григоренко в “Коламбус” откладывается

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21.04.2020, 7:48, Новости дня

Национальная хоккейная лига отклонила подписанный в понедельник контракт российского нападающего Михаила Григоренко в "Коламбус Блю Джекетс". Договор будет заново подан на согласование.

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко подписал годичный контракт с "Коламбусом", согласно которому он должен был получить 1 миллион 200 тысяч долларов. Но НХЛ отклонила эту сделку. Причиной стала неопределенность с окном регистрации, которое пока закрыто. Как сообщает ТАСС, контакт будет заново подан на регистрацию после 1 июля.

25-летний Михаил Григоренко известен по выступлением за ЦСКА, с которым он в 2019 году выиграл Кубок Гагарина. В 2018 году в составе сборной РФ Григоренко стал победителем Олимпийских игр в Пхенчжане.



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