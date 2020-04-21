Доступ к морю – спасение для нефтяных цен

21.04.2020, 7:48, Новости дня

Выход к морю – спасение для нефтяных цен. На положительной территории торгуются сейчас в основном контракты на марки, которые имеют непосредственный доступ к танкерам.

Эксперты уверены, трейдеры и дальше будут арендовать плавучие хранилища и грузить туда топливо с целью продажи по более высокой цене в дальнейшем, тем более, что физическую нефть сейчас отдают буквально за копейки.

Контракты на смесь WTI и другие марки, которые не имеют доступа к морю накануне опускались ниже нуля, и почти все они стоят ниже себестоимости добычи.

При этом дальние контракты стоят намного дороже – контанго, то есть разница между дальним и ближним фьючерсом, достигло рекордных значений.

В Канаде, где нефть добывается в песках, стоимость барреля также ушла в минус.

Для продажи Canada's Edmonton C5 Condensate и даже Edmonton Mixed Sweet Blend продавцу придется доплатить: почти 4 доллара и 85 центов соответственно.

Ближайшие контракты сейчас отражают реальную картина рынка, где покупателей просто нет, а дальние – ожидания, что пандемия уйдет и рынок восстановится после снятия карантина.

Если ситуация не стабилизируется, то каждый новый контракт по мере приближения экспирации будет стремится к нулю.

Если же нефть все же снова подорожает, то те трейдеры, которые хранят топливо в танкерах, заработают колоссальные деньги.

В принципе, технически, они уже сейчас могут это сделать. Заполнив танкер, они продают дальний фьючерс, тем самым берут на себя обязательства поставить определенный объем по указанной цене.