Построенная за месяц больница приняла первых пациентов в Москве

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21.04.2020, 7:48, Новости дня

Инфекционная больница, расположенная в поселении Вороновское в Новой Москве, начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в столичной мэрии.

«За сутки в новую больницу поступило 20 пациентов… На сегодняшний день к работе приступили более 500 сотрудников, и мы продолжаем набор специалистов», – передает РИА «Новости» слова главврача городской клинической больницы № 68 имени В.П. Демихова Сергея Переходова.

Отмечается, что больница обеспечена всем необходимым. Для нее закупили 26 тыс. единиц медоборудования и мебели, защитные костюмы для персонала.

«Больница находится далеко от центра города. В связи с этим для персонала на территории комплекса построили комфортабельное общежитие. Это позволяет медикам не тратить время на дорогу домой и обратно. В здании разместят около 1300 человек в одно- и двухместных номерах», – добавляется в сообщении.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в США заразились 782 тыс. 159 человек. Число летальных исходов составило 41 тыс. 816, вылечились почти 72 тыс. человек.

По данным ВОЗ, за последние сутки число инфицированных новым коронавирусом в мире увеличилось более чем на 72 тыс. человек – на 9 тыс. меньше, чем за предыдущий день.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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