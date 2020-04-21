Сертификация нового пистолета «Аспид» началась в РФ

21.04.2020, 7:48, Новости дня

Новый спортивный пистолет калибра 9х19 мм «Аспид» начал процедуру сертификации, сообщили в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш, входит в Ростех).

«В сентябре 2019 года утверждено тактико-техническое задание на разработку пистолета. Спустя шесть месяцев, в феврале, был завершен первый этап ОКР – согласован технический проект нового спортивного пистолета. В ходе следующего этапа в ЦНИИТОЧМАШ разработали конструкторскую документацию и изготовили опытные образцы. Сейчас оружие проходит процедуру сертификации», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там также сообщили, что «Аспид» получил название «9х19 спортивный самозарядный пистолет», обозначение РГ120. Пистолет разрабатывается с возможностью использования его в соревнованиях по практической стрельбе, проводимых в соответствии с правилами спортивных федераций, аккредитованных в соответствии с законодательством России.

«Оружие планируется разработать в нескольких классах, которые будет отличаться как вместимостью магазина – 18 или 22 патрона, так и использованием дополнительного оборудования», – уточнили в институте.

Гарантийный ресурс пистолета должен составить не менее 25 тыс. выстрелов. Ресурс магазина, в том числе при испытаниях в специальных условиях, – не менее 7 тыс. 500 выстрелов. Материалы и комплектующие, используемые в пистолете, позволят эксплуатировать его при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов по Цельсию.

Сертификация «Аспида» проходит на государственной испытательной станции при ЦНИИТочмаше, где пройдут испытания образцов на прочность и безопасность. После всех необходимых по регламенту мероприятий «Аспид» будет включен в кадастр и внесен в список Международной конфедерации практической стрельбы – спортивной организации, которая координирует деятельность входящих в ее состав национальных федераций практической стрельбы.

В январе ЦНИИТОЧМАШ опубликовал видео испытаний новейшего спортивного пистолета «Аспид».

Ранее сообщалось, что Ростех начнет производство спортивного пистолета «Аспид» на базе «Удава» в 2021 году.