 

Мнение: Ура, “Газпром” затопило! Как тебе такое Губернатор Жвачкин?!

21.04.2020, 7:39, Разное

Нате вам, уроды, подонки, мрази!!!! Чинуши бабло попили, чо, Путин, сожрал свое сраное самоизоляцио?? Ватаны, мля….

Народ, вы уже поняли, да, что я ЖЖ – тупо издеваюсь? В этот раз – над т.н. журналистами, да? А чо – самоизоляция???

Не буду ссылки давать, ну их…

Пересказываю смысл. В сентябре красиво в Томске открыли ОХРЕНЕННУЮ набережную. Я тут 21 год живу, самому страшно. Была жопа – стало красиво!!!

Я писал, так уж получилось, что мы с моим однокашником как раз гуляли в этот момент и он говорил – размоет, нахер. Опа, не размыло. Но сейчас ему будет хорошо!

Затопило ступенек 20! Весна, бл! И вот наши местные журналисты… ура, написали! ЗАТОПИЛО! ГАЗПРОМ, ЖВАЧКИН, СОЖРАЛ, КЛОУН!

Господи, товарищи, мир! Мне через три дня будет 38 лет – почему я это говно должен комментировать?

Солнце заходит над Томском! В Томск приходит весна, осень, зима и лето.

У Томска одна проблема. Хрен с ними с мудаками, у нас одни…. журналисты!

Я понимаю, работа такая! Но, что ж ты в голову только кушаешь? Почему, бл, "затопило"? Там чо – дамба стояла? Уровень воды поднялся – не?

Господи, хрен с ним с вирусом, но мозги, мозги…. а как же мозги?

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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