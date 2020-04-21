Коронавирус мог перейти людям от огромных бамбуковых крыс

21.04.2020, 7:34, Разное

На территории Китая водятся так называемые китайские бамбуковые крысы или серые бамбуковые крысы (Rhizomys sinensis), которые могут достигать 45 см в длину и весить до 2 кг.

Они обитают в бамбуковых и сосновых лесах на возвышенностях и питаются побегами бамбука и корешками.

Эти грызуны, похожие с виду не на крыс, а скорее на больших хомяков, считаются вредителями сельского хозяйства, однако еще несколько веков назад китайцы распробовали их мясо, оно им очень понравилось и с тех пор они регулярно употребляли бамбуковых крыс в пищу.

Считалось, что их мясо выводит токсины из организма человека, улучшает работу желудка, а также делает кожу более "красивой". Поэтому неудивительно, что спрос на мясо бамбуковых крыс был не сильно большим, однако устойчивым на протяжении веков.

Но в 2018 году мясо бамбуковых крыс внезапно оказалось сверхпопулярным. Это произошло, когда сразу несколько китайских блогеров с миллионами подписчиков стали рекламировать поедание мяса бамбуковых крыс из-за их якобы невероятной целительной силы. В китайской соцсети Weibo в том числе получил большое распространение хэштег "100 причин, чтобы есть бамбуковых крыс".

После этого спрос на мясо бамбуковых крыс возрос сразу в несколько раз и китайские фермеры из южных регионов Гаунси и Гуандун стали разводить и продавать до 25 миллионов бамбуковых крыс в год.

Правда длилось это недолго. Уже в конце января 2020 года, когда инфекция еще не получила широкого распространения, в стране была запрещена торговля мясом экзотических животных. Это произошло после того как ведущий китайский эпидемиолог доктор Чжун Наньшань высказал предположение, что именно от бамбуковых крыс или барсуков мутировавший коронавирус мог передаться людям.

Так как барсуков в Китае продают в разы меньше, чем бамбуковых крыс, их вероятно можно смело отбросить, а вот версия с крысами очень любопытная и вполне правдоподобная.

Из Гуанси и Гуандуна бамбуковых крыс развозили на рынки в другие провинции, в том числе на рынок морепродуктов в Ухане, с которого официально началось распространение инфекции. Однако на рынки шло минимальное количество животных, основная их часть отправлялась сразу в рестораны, то есть контакт с большими массами людей был очень кратким.

Эти последним пунктом можно объяснить, почему заражение началось именно с рынка, а не с посетителей или персонала ресторана. На рынке Уханя, как и на других китайских рынках, клетки с живыми животными просто стоят на земле и мимо них за день проходят огромное количество людей. А уханьский рынок является одним из самых крупных в Китае.

Правда до сих пор версия с бамбуковыми крысами лишь одна из нескольких, причем не самая популярная. Чаще всего в ходу версии о заражении через летучих мышей или панголинов.