 

Стон Земли возвращается: Жителей Домодедово разбудили непонятные жуткие звуки

21.04.2020, 7:34, Разное

В ночь на 17 апреля 2020 года жители Домодедово в Московской области проснулись от громких и пугающих звуков. 

Звуки продолжались по разным сведениям от 20 до 40 минут и напоминали непонятный металлический скрип или протяжный "трубный глас".

Откуда доносился этот звук, понять было невозможно, казалось, что он шел сразу отовсюду – сверху и со всех сторон (Паранормальные новости – paranormal-news.ru). 

Одной из местных жительниц удалось записать звуки на видео. По ее словам она проснулась в три часа ночи, от звуков, которые были слышны от приоткрытого окна. Когда она подошла к окну и раскрыла его пошире, то звуки стали еще громче, объемнее и женщина никак не могла понять, что это такое. 

"Звук стал четче и очень странного характера. Ничего подобного я раньше не слышала. Длилось все примерно 15 минут, после чего звук пропал".

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин уверен, что во всем виноваты самолеты. Мол, два летящих неподалеку друг от друга самолета и создали этот звуковой резонанс.

Однако проблема этой версии заключается в том, что из-за пандемии коронавируса в аэропорту Домодедово практически прекращены все международные рейсы и большинство внутренних рейсов.

Комментаторы в свою очередь быстро подметили, что звук на видео очень похож на знаменитый "скрип Земли" или "Стон Земли". Почти один в один. 

Эти аномальные звуки вот уже на протяжении нескольких последних лет фиксируют в разных уголках земного шара и пока никто из ученых не может с точностью сказать, что вызывает такие звуки.

Что касается конспирологов или верующих людей, то они уверены, что эти "стоны" и "скрипы" явный признак надвигающегося Апокалипсиса. Якобы наша планета готовит в очередной раз поменять полюса, или накрыть материки новым ледниковым периодом, или наоборот массовой засухой из-за Глобального потепления. 

 

 



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