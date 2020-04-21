Доктор Мясников рассказал о знаковом событии в лечении коронавируса

21.04.2020, 7:30, Новости дня

Амбулаторное лечение пациентов, у которых выявлен коронавирус, является знаковым событием для борьбы с COVID-19, сообщил врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

«Большинство больных COVID-19 будут лечиться не в больницах, а амбулаторно, под наблюдением амбулаторных врачей. Если по любому чиху, симптому мы госпитализируем пациента, то в больнице все равно может быть внутрибольничная инфекция, как бы мы ни огораживали это», – приводит его слова РИА «Новости».

Врач отметил, что на амбулаторном лечении пациент находится дома, но нужный ему набор лекарств выдается в больнице. «Дальше мы наблюдаем дома. Мы ведем его по видеосвязи, по телефону, навещая. Это работает, потому что большинство случаев COVID-19 протекают бессимптомно», – подчеркнул Мясников.

Ранее Мясников рассказал, что уже переболел COVID-19. Медик прошел тестирование, показавшее, что у него есть антитела к коронавирусу.