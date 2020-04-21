Пушков отреагировал на слухи о «придуманном» вирусе

21.04.2020, 7:30, Новости дня

Сенатор Совфеда Алексей Пушков призвал неверящих в эпидемию коронавирусной инфекции опомниться.

В своем Twitte политик сообщил, что одно из американских изданий в воскресенье опубликовало 16-страничный некролог об умерших из-за COVID-19.

«И еще находятся такие, кто утверждает, что эпидемия чуть ли не выдумана. Опомнитесь», – передает РИА «Новости» слова Пушкова.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в США заразились 782 тыс. 159 человек. Число летальных исходов составило 41 тыс. 816, вылечились почти 72 тыс. человек.

По данным ВОЗ, за последние сутки число инфицированных новым коронавирусом в мире увеличилось более чем на 72 тыс. человек – на 9 тыс. меньше, чем за предыдущий день.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.