Азиза не могла иметь детей из-за проклятия бабушки

21.04.2020, 7:30, Разное

У певицы Азизы никогда не было детей. По словам артистки, родная бабушка в свое время прокляла ее мать, чтобы та не могла забеременеть.

Азиза не может похвастаться успехами и достижениями в приватной жизни. Четыре раза она могла стать матерью, но две беременности замерли, еще столько же оказались внематочными. Исполнительница рассказала, что родная бабушка ранее наложила проклятие на ее семью, потому как не принимала брак между отцом знаменитости и ее матерью. Пожилая жительница посетила колдуна, чтобы тот сделал все дабы у будущей невестки не было наследников. Девушку, вместе с тем, удалось отмолить священникам, и у Азизы появилось в итоге две родные сестры.

Певица призналась, что в ее жизни происходят неприятности после сновидений с участием бабушки. Так, когда звезда была беременна, во сне к ней приходила родственница и молча смотрела на нее холодными глазами. Певица предполагает, на том свете бабушке плохо из-за своего поступка, но виновата в этом она сама. Азиза не расстраивается и надеется избавиться от проклятия. Летом она хочет выйти замуж за Александра Бродолина.

Азиза появилась на свет в творческой семьи, ее отец являлся композитором и заслуженным деятелем искусств Узбекистана, а мать пела в хоровой капелле узбекской республики. Будущая звезда закончила консерваторию в Ташкенте. Выпустила восемь полноформатных альбомов, вместе с Игорем Тальковым-младшим записала трек «Этот мир».