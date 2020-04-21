Xiaomi объявила дату презентации MIUI 12 и бюджетного Mi 10 Lite с «перископом»

21.04.2020, 7:30, Разное

Компания Xiaomi определилась с датой анонса бюджетного смартфона Mi 10 Lite, получившего «перископ», а также фирменной оболочки MIUI 12. Презентация брендовых продуктов запланирована на 27 апреля и состоится в Китае.

Мобильный аппарат Mi 10 Lite, также известный как 10 Mi Youth Edition, позиционируется производителем как недорогая молодежная модель. Судя по тизеру, смартфон от Xiaomi наделен камерой на четыре модуля, один из которых – перископный, и 50-кратным зумом. Устройство получит яркие корпуса и поддержку NFC.

Согласно утечкам, Mi 10 Lite построен на базе SoC Snapdragon 765G. Смартфон оснастили 6,57-дюймовым дисплеем Full HD+, где есть вырез в виде капли для 16-меггапиксельной «фронталки». Основная камера представлена модулями на 48/8/2/2 Мп. В аппарате установлен аккумулятор на 4160 мА•ч, поддерживающий быструю зарядку на 20 Вт.

С нетерпением поклонники Xiaomi ожидают и оболочку MIUI 12 с обновленным интерфейсом. Производитель обещает улучшенные навигацию и темный режим, новую анимацию и оптимизацию расхода заряда АКБ.