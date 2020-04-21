Россияне оценили перспективы отношений между странами после пандемии

21.04.2020, 7:16, Новости дня

Почти половина опрошенных россиян (48%) считают, что отношения между основными мировыми державами после пандемии обострятся, столько же считают, что мир серьезно изменится, следует из исследования холдинга Ромир.

Россия наряду с Южной Кореей, Германией и Швейцарией входит в число стран, где наиболее велика доля тех, кто считает усиление конфронтации в мире вероятным сценарием. В РФ так считает 48% опрошенных, в Южной Корее – 45%, в Германии и Швейцарии – по 38%, передает ТАСС.

«50% опрошенных считает, что после текущих событий сотрудничество между сверхдержавами расширится. 28% полагают, что, наоборот, обострится конфронтация. Самыми оптимистичными в этом опросе являются респонденты из Индонезии (73%), Таиланда (71%) и Малайзии (68%). Страны, где наиболее велика доля считающих усиление конфронтации вероятным сценарием, – РФ (48%), Южная Корея (45%), Германия и Швейцария (по 38%)», – говорится в исследовании социологов.

Также около половины россиян (48%) считает, что после пандемии мир серьезно изменится, а 43% полагают, что мир вернется в более или менее докризисное состояние. Мнение россиян по этому вопросу примерно совпадает с мнением жителей других стран.

«46% респондентов по всему миру полагают, что мир сильно изменится после пандемии, а 41% – что все вернется к относительно докризисному состоянию. В Малайзии (62%), Филиппинах (60%) и Италии (57%) больше всего сторонников грядущих глобальных изменений, а в Германии (58%), Швейцарии (56%) и Австрии (54%) преобладают те, кто верит в привычное состояние мира после пандемии. В целом, ожидающих больших изменений больше всего среди молодых людей до 30 лет (48%). Они же чаще считают, что сотрудничество между сверхдержавами расширится (52%)», – говорится в исследовании.

Холдинг совместно с Международной ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International в апреле опросили порядка 17 тыс. человек в 18 странах мира на тему коронавируса COVID-19 и событий, связанных с пандемией. Вопросы о будущем после пандемии задавались респондентам впервые.

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