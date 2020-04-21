“Сделала тест на коронавирус”: окосевшая на карантине Собчак выступила с признанием

21.04.2020, 6:55, Разное

Телеведущая отметила, что в последнее время многие спекулируют различной статистикой. Она усомнилась в достоверности “коронавирусных” цифр, которые сейчас публикуют в Сети. По мнению знаменитости, единственной верной информацией о жертвах COVID-19 может стать статистика смертности за 2020 год. Правда, к сожалению, данные появятся нескоро. Ксения Собчак уверена, что только эти цифры дадут точный ответ.

“Интересно, кого все кинутся обвинять в *** и экономическом крахе, если глобально этот показатель не изменится? (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)”, – уточнила звезда в своем инстаграм-аккаунте.

На фотографии, которой теледива сопроводила пост, она показала свое лицо с приклеенным на лоб тестом на коронавирус. На нем отчетливо видна одна полоска: женщина может быть спокойна – “короны” у нее нет. Вероятно, ведущая решила показать дурашливое настроение и скосила глаза к переносице.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 20 Апр 2020 в 3:12 PDT

В спор с бывшей женой вступил Максим Виторган. “То есть, ты НЕ ПОДДЕРЖИВАЕШЬ так называемый карантин, “сидите дома”, электронные пропуска и вот это все???!!!” – возмутился мужчина.

Ксения Собчак за словом в карман не полезла и сравнила бывшего супруга с заклятым врагом. “Не превращайся пожалуйста в Тину Канделаки)”, – отметила ведущая. Видимо, засевшей дома на карантине жене Константина Богомолова стало совсем скучно. Она добавила, что возможность глобальной аферы кажется ей захватывающей гимнастикой для ума.