“Делаем большие скидки”: бизнес Топурии на защитных масках идет в гору

21.04.2020, 6:55, Разное

Солистка группы “А’Студио” призналась, что ей приходится нелегко, но она всеми силами старается сохранить бизнес и не увольнять своих работников. Недавно исполнительница запустила свою линейку одежды – спортивные костюмы.

Кети Топурия заверила, что пока у нее все под контролем. Ее бизнес сейчас актуален. По словам звезды, поскольку все сидят дома из-за карантина в условиях пандемии коронавируса в Москве и России в целом, у людей существует потребность в домашней и спортивной одежде.

Артистка отметила, что на ее продукцию есть спрос, сообщает Teleprogramma.pro. Кроме того, солистка “А-Студио” начала производство защитных масок, поскольку этот товар является дефицитом во всем мире.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 15 Апр 2020 в 9:10 PDT

Кети Топурия отметила, что не только продает, но и жертвуют их тем, кто в них нуждается. “Я стараюсь помогать людям – мы делаем большие скидки, предоставляем маски тем, кто в этом нуждается”, – поделилась знаменитость.

Напомним, слухи о том, что из-за коронавируса в Москве будет действовать жесткий комендантский час, ходили давно. Однако реальность оказалась менее пугающей. В столице действует режим самоизоляции и введены цифровые пропуска. По состоянию на 20 апреля 2020 года показатели остановились на следующих отметках: всего в Москве заразились – 26 350 человек, умерли – 204, выздоровели – 1 838.