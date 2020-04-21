VOAэкспресс 20 апреля 2020

21.04.2020, 6:54, Новости дня

Разногласия о количестве тестов на Covid-19

Вице-президент заявил, что у штатов есть достаточно тест-систем, в то время как спикер Палаты представителей считает, что реакция властей запаздывает.

Вице-президент США Майк Пенс, возглавляющий рабочую группу Белого дома по коронавирусу, заявил телеканалу Fox News, что, по его мнению, в стране имеется в наличии «достаточное» число тест-систем, чтобы «любой штат» мог перейти к выполнению первой фазы рекомендаций правительства по постепенному возвращению страны к работе и нормализации повседневной жизни.

«Мы уже сильно запаздываем [с тестированием в США], – заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. – Очень сильно. Президенту нужно поставить двойку».

Помощь бизнесу

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что республиканцам и демократам, которые ведут переговоры о выделении новой помощи малому бизнесу, удалось прийти к «принципиальному соглашению». Законопроект будет представлен в Конгрессе уже на этой неделе.

В понедельник Министерство финансов США заявило, что выделило $2,9 млрд помощи для начисления заработной платы для 54 небольших пассажирских перевозчиков и двух крупных пассажирских авиалиний, пока он обговаривает детали соглашения с шестью другими крупными авиакомпаниями.

Тем временем основатель сети ресторанов Shake Shack Дэнни Мейер и генеральный директор сети Рэнди Гарутти в минувшее воскресенье выступили с заявлением, что вернут все $10 миллионов государственного кредита, полученного в рамках программы Paycheck Protection Program, которая направлена на поддержку малого бизнеса на фоне пандемии коронавируса.

В заявлении, опубликованном в сети LinkedIn, Мейер и Гарутти подчеркнули, что у них есть источники дополнительного финансирования, которые поддержат компанию, и $10 миллионов государственного кредита должны быть направлены тем, кому они нужны больше.

Мейер и Гарутти объяснили, что вступили в Shake Shack Paycheck Protection Program, так как в нормативном акте указано, что программа открыта для ресторанов, в которых работают не более 500 человек. Под это описание попали 189 американских ресторанов сети.

Кредитная программа Paycheck Protection Program предусматривала выделение $350 миллиардов, чтобы помочь малым предприятиям продолжать платить своим работникам зарплату.

Менее чем через две недели после начала у программы закончились деньги. В данный момент Конгресс США работает над дополнительным финансированием программы.

Каким будет расклад сил в мире после пандемии?

Смогут ли авторитарные режимы укрепиться, согласно их же заявлениям о том, что недемократический, нелиберальный уклад государства более стабилен, или же развитая демократия докажет свою эффективность, имея за плечами многие десятилетия менеджмента различных кризисов и решая проблемы более бедных стран?

На эти вопросы пытаются ответить политологи в Вашингтоне в то время, как в самих США идет дискуссия о том, когда Америка сможет снизить требования социального дистанцирования и самоизоляции.

Цены на нефть упали

Впервые в истории цены на американскую нефть опустились ниже нуля. Причиной считается переизбыток нефти на рынке и нехватка места в нефтехранилищах. Отрицательная цена означает, что трейдерам не удается найти покупателей на майские контракты, а нефть негде хранить, поэтому они готовы заплатить покупателям, чтобы те ее забрали.