«Осталась тысяча»: Поклонники собирают деньги Рыбину и Сенчуковой

21.04.2020, 6:53, Разное

Супружескую пару Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой преследуют проблемы. Для материальной поддержки любимых исполнителей поклонники собирают деньги.

До последнего времени артисты пытались справиться собственными силами. Однако жизненные испытания оказались сильнее. Ухудшила и без того сложное положение вынужденная самоизоляция и отмена концертов из-за эпидемии коронавируса. Солист группы «Дюна» с горечью называет себя и жену «чайниками», потому что не позаботились вовремя о «подушке безопасности». Возможности крепкой пары подкосила онкология, которая была диагностирована якобы у обоих супругов. Рыбин говорит об этом с оптимизмом, рак кожи поддается лечению, по словам медиков, но длительность и рецидивы болезни требуют немалых средств.

Еще осенью прошлого года певец рассказывал о том, что в очередной раз необходима операция, но «все под контролем». До последнего брать деньги даже у знакомых артисты отказывались, сейчас пришлось смириться с помощью посторонних людей. Желая поддержать своих кумиров финансово, поклонники тоже решили собрать для них некоторую сумму.