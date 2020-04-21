Цена американской нефти WTI поднялась выше нулевой отметки

21.04.2020, 6:53, Разное

Нефть WTI, опустившаяся на торгах 20 апреля ниже нулевой отметки, подорожала. Наутро цена майских фьючерсов американского «черного золота» эталонной марки поднялась до $1,30 за баррель.

Стоимость нефти бренда WTI, по данным вечерних торгов на лондонской бирже ICE, снизилась до $0 и даже скатилась ниже нулевого значения. Реализаторы готовы были заплатить клиентам за вывоз сырья из хранилищ. Минимальная цена барреля американского «черного золота» элитной марки составляла $37,63 со знаком «минус». Торги нью-йоркской биржи показали незначительный рост стоимости до $1,30.

В мире снизился спрос на нефть из-за введения карантина в связи с пандемией коронавируса. На фоне такого падения цены WTI, которое наблюдается впервые за 30 лет, США начали изучать вопрос о прекращении закупок сырья у Саудовской Аравии.

По мнению аналитиков из Райффайзенбанка, в дальнейшем нефтяные котировки будут зависеть от предпринятых странами мер по противостоянию распространения COVID-19. В связи с тем, что сделка, заключенная участниками ОПЕК+ вступит в силу с мая, в апреле падение цен может продолжиться. Восстановление спроса и повышение стоимости «черного золота» эксперты ожидают примерно в начале июня.