 

Цена американской нефти WTI поднялась выше нулевой отметки

21.04.2020, 6:53, Разное

Нефть WTI, опустившаяся на торгах 20 апреля ниже нулевой отметки, подорожала. Наутро цена майских фьючерсов американского «черного золота» эталонной марки поднялась до $1,30 за баррель.

Стоимость нефти бренда WTI, по данным вечерних торгов на лондонской бирже ICE, снизилась до $0 и даже скатилась ниже нулевого значения. Реализаторы готовы были заплатить клиентам за вывоз сырья из хранилищ. Минимальная цена барреля американского «черного золота» элитной марки составляла $37,63 со знаком «минус». Торги нью-йоркской биржи показали незначительный рост стоимости до $1,30.

В мире снизился спрос на нефть из-за введения карантина в связи с пандемией коронавируса. На фоне такого падения цены WTI, которое наблюдается впервые за 30 лет, США начали изучать вопрос о прекращении закупок сырья у Саудовской Аравии.

По мнению аналитиков из Райффайзенбанка, в дальнейшем нефтяные котировки будут зависеть от предпринятых странами мер по противостоянию распространения COVID-19. В связи с тем, что сделка, заключенная участниками ОПЕК+ вступит в силу с мая, в апреле падение цен может продолжиться. Восстановление спроса и повышение стоимости «черного золота» эксперты ожидают примерно в начале июня.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Вместе с Nokia 10 выйдет первый кнопочный телефон с Android

10.04 / Мнение: В Москве введут пропускной режим

10.04 / Мнение: Ситуация с коронавирусом в Севастополе

04.03 / Писательница Хилари Мэнтел связала ненависть британцев к Меган Маркл с расизмом

06.02 / Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин заинтриговала подписчиков снимком маленького мальчика

13.03 / Доктор Мясников назвал способы защититься от вирусов без лекарств

11.03 / Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни

26.03 / Доллар и евро продолжают дешеветь к рублю

18.04 / Мнение: Mount & Blade 2: Bannerlord

13.02 / Военный аналитик сравнил мощь морской флотилии США и России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска