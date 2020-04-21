Китайские ученые выявили более агрессивные штаммы коронавируса

21.04.2020, 6:48, Новости дня

Патогенез у заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, может различаться в зависимости от штамма его возбудителя. К такому выводу пришли исследователи из Чжэцзянского университета, препринт работы которых опубликован порталом MedRxiv.

Исследователи изучили образцы различных мутаций коронавируса от 11 случайных пациентов с COVID-19 из Ханчжоу и проанализировали, как быстро различные штаммы проникают в клетки человека и уничтожают их, передает РИА «Новости».

Самые агрессивные мутации у чжэцзянских пациентов, как выяснили ученые, оказались такими же, которые распространены в Италии и Испании, а менее активные оказались такими же, как наиболее часто встречаемые в США, в частности в штате Вашингтон.

При этом ранее газета New York Times писала, что большинство случаев заражений коронавирусом в Нью-Йорке, который стал эпицентром инфекции в Соединенных Штатах, произошли именно из Европы.

Между тем, ученые из Тайваня и Австралии обнаружили первую значительную мутацию коронавируса SARS-CoV-2.