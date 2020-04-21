 

Китайские ученые выявили более агрессивные штаммы коронавируса

21.04.2020, 6:48, Новости дня

Патогенез у заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, может различаться в зависимости от штамма его возбудителя. К такому выводу пришли исследователи из Чжэцзянского университета, препринт работы которых опубликован порталом MedRxiv.

Исследователи изучили образцы различных мутаций коронавируса от 11 случайных пациентов с COVID-19 из Ханчжоу и проанализировали, как быстро различные штаммы проникают в клетки человека и уничтожают их, передает РИА «Новости».

Самые агрессивные мутации у чжэцзянских пациентов, как выяснили ученые, оказались такими же, которые распространены в Италии и Испании, а менее активные оказались такими же, как наиболее часто встречаемые в США, в частности в штате Вашингтон.

При этом ранее газета New York Times писала, что большинство случаев заражений коронавирусом в Нью-Йорке, который стал эпицентром инфекции в Соединенных Штатах, произошли именно из Европы.

Между тем, ученые из Тайваня и Австралии обнаружили первую значительную мутацию коронавируса SARS-CoV-2.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Euronews – круизное судно в Йокогаме поставили на карантин из-за коронавируса

15.04 / Маски и антисептик: будни большого и малого бизнеса в эпоху коронавируса

18.04 / В России новый рекорд по заболевшим COVID-19 за сутки – почти пять тысяч

04.03 / Конституционные смотрители. Как Путин и Никонов будут защищать историю Второй мировой войны

16.03 / Минкультуры рекомендовало временно ограничить массовые культурные мероприятия

27.02 / Гривна к доллару подешевела до 24,65 грн/$

12.03 / Россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ

09.04 / “Союз” с российско-американским экипажем пристыковался к МКС

05.04 / Автопроизводители поддержали акцию #МыВместе

20.02 / Самолет с украинцами из Уханя отправился с Борисполя в Харьков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска