 

Российскому оппозиционеру Котову сократили срок заключения

21.04.2020, 6:35, Новости дня

20 апреля Московский городской суд смягчил с четырех до полутора лет срок наказания активисту Константину Котову, осужденному по обвинению в неоднократных нарушениях порядка проведения акций. Об этом сообщает РБК.

Котов – московский оппозиционный активист, многократно выходивший с одиночными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола в РФ, а также в поддержку украинских политзаключенных. Он выступал против аннексии Крыма, передавал продукты украинским военнопленным морякам в СИЗО Москвы.

Апелляционный пересмотр дела Котова был назначен к рассмотрению на фоне мер, принятых в судах РФ из-за коронавируса. Ранее слушание было назначено на 26 марта, но его отложили: на тот момент суд не счел дело срочным.

Заседание прошло в отсутствие публики и журналистов.

Интересы Котова представляли полтора десятка адвокатов. Личные поручительства за активиста подписали кинорежиссер Андрей Звягинцев, актриса Юлия Ауг, писательница Людмила Улицкая, кинокритик Антон Долин и другие.

Тверской райсуд Москвы 5 сентября 2019 года вынес приговор активисту по ст. 212¹ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) Уголовного кодекса России – четыре года тюрьмы. В ноябре его этапировали в колонию.

24 января 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил проверить законность приговора активисту. Конституционный суд России 27 января постановил направить дело Котова на пересмотр.

Генпрокуратура ходатайствовала о сокращении срока заключения для Котова до одного года. 2 марта второй кассационный суд отправил дело активиста на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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