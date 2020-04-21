В Тель-Авиве прошел антиправительственный митинг, демонстранты стояли в двух метрах друг от друга

21.04.2020, 6:35, Новости дня

Около 5 тысяч человек приняли участие в антиправительственном митинге на площади Рабина в Тель-Авиве, при этом демонстранты соблюдали социальную дистанцию, сообщает The Times of Israel.

Согласно рекомендациям министерства здравоохранения Израиля, участников массовых мероприятий в период эпидемии коронавируса должно разделять не менее двух метров. Организатором митинга выступило движение “Черные флаги”.

Собравшиеся требовали прекращения коалиционных переговоров, которые ведут премьер-министр, лидер партии “Ликуд” Биньямин Нетаньяху и глава Кнессета, руководитель партии “Кахоль Лаван” Бени Ганц. Митингующие называли этих политиков разрушителями израильской демократии.

Если Кнессету за три недели не удастся назначить премьера, то парламент снова будет распущен.

Предыдущие голосования прошли в апреле и сентябре 2019 года, а также в марте 2020-го. По итогам выборов ни одной партии не удалось создать коалицию из 61 депутата, что позволило бы сформировать правительство.