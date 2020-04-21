 

Стоимость нефти упала до самого низкого уровня с 1986 года

21.04.2020, 6:35, Новости дня

Североамериканская нефть WTI 20 апреля подешевела до минимума с 1986 года. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на данные торгов на Нью-Йоркской бирже.

Так, в течение дня котировки майских фьючерсов упали на 43% – до $10,34 за баррель. Как отмечает агентство, это самое серьезное падение стоимости эталонной американской нефти с момента начала торгов этим сортом в 1983 году.

Контракты на WTI со сроком поставки в июне подешевели на 8,8% (до $22,83 за баррель).

При этом в Техасе, где добывается WTI, покупатели предлагают по $2 за баррель, пишет Boomberg.

По данным агентства, стремительное падение стоимости североамериканской нефти вызвано переизбытком сырья на рынке, а также опасениями, что нефть будет негде хранить.

Эталонная североморская нефть марки Brent подешевела на 5,1% – до $26,64 за баррель.

10 апреля страны ОПЕК+ объявили о договоренности снизить уровень мировой добычи нефти. Соглашение было достигнуто через месяц после расторжения предыдущей сделки, что спровоцировало рекордное падение цен на сырье. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 30 марта цена Brent упала ниже $23 за баррель.

Несмотря на то, что страны ОПЕК+ заключили сделку о рекордном снижении мировой нефтедобычи, стоимость нефти 13 апреля осталась практически неизменной. Участники рынка опасаются, что снижения нефтедобычи будет недостаточно, чтобы компенсировать падение спроса на углеводороды из-за пандемии коронавируса и связанного с этим мирового экономического кризиса.

16 апреля Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) спрогнозировала сильнейшее в истории падение спроса на нефть – в 2020 году оно достигнет 6,8 млн баррелей в сутки, при этом только в апреле спрос рухнет на 20 млн баррелей в сутки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03 / ЛНА заявила о гибели турецких военных в результате удара по аэродрому в Триполи

16.02 / Комаровский: Теоретически Милованов должен был обратиться в суд, а суд сказать: “Какой же он дебил? Он легкий олигофрен, допустим”

18.04 / Путин впервые за много лет решил остаться дома на Пасху

09.03 / Израиль может ввести обязательный карантин для всех приезжих

26.02 / Путин заявил, что демонстранты провоцируют “ранимых и трепетных” росгвардейцев применять дубинки

13.04 / 1+1 – пожар в Чернобыле подобрался к атомной станции

06.03 / Загоревшаяся в Химках школа бокса частично обрушилась

04.02 / Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2 млн гривен

04.02 / Иран отказался делиться с Украиной информацией о сбитом самолете МАУ, Турция пообещала военную помощь Украине. Главное за день

03.02 / В Армении возбудили дело по факту срыва тендера на поставку оружия из России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска