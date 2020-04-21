Стоимость нефти упала до самого низкого уровня с 1986 года

21.04.2020, 6:35, Новости дня

Североамериканская нефть WTI 20 апреля подешевела до минимума с 1986 года. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на данные торгов на Нью-Йоркской бирже.

Так, в течение дня котировки майских фьючерсов упали на 43% – до $10,34 за баррель. Как отмечает агентство, это самое серьезное падение стоимости эталонной американской нефти с момента начала торгов этим сортом в 1983 году.

Контракты на WTI со сроком поставки в июне подешевели на 8,8% (до $22,83 за баррель).

При этом в Техасе, где добывается WTI, покупатели предлагают по $2 за баррель, пишет Boomberg.

По данным агентства, стремительное падение стоимости североамериканской нефти вызвано переизбытком сырья на рынке, а также опасениями, что нефть будет негде хранить.

Эталонная североморская нефть марки Brent подешевела на 5,1% – до $26,64 за баррель.

10 апреля страны ОПЕК+ объявили о договоренности снизить уровень мировой добычи нефти. Соглашение было достигнуто через месяц после расторжения предыдущей сделки, что спровоцировало рекордное падение цен на сырье. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 30 марта цена Brent упала ниже $23 за баррель.

Несмотря на то, что страны ОПЕК+ заключили сделку о рекордном снижении мировой нефтедобычи, стоимость нефти 13 апреля осталась практически неизменной. Участники рынка опасаются, что снижения нефтедобычи будет недостаточно, чтобы компенсировать падение спроса на углеводороды из-за пандемии коронавируса и связанного с этим мирового экономического кризиса.

16 апреля Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) спрогнозировала сильнейшее в истории падение спроса на нефть – в 2020 году оно достигнет 6,8 млн баррелей в сутки, при этом только в апреле спрос рухнет на 20 млн баррелей в сутки.