Российские военные медики продолжают помогать итальянским коллегам

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21.04.2020, 6:31, Новости дня

Российские бригады медиков приняли в госпитале итальянского Бергамо в общей сложности 70 пациентов с коронавирусом.

По последним данным, сейчас там находится 41 пациент. Больные с тяжелой формой пневмонии лечатся в отделениях интенсивной терапии. Теми, кто поступил с легкой степенью, и кто выздоравливает, — занимаются терапевты.

С начала работы госпиталя российские, и итальянские врачи вылечили от коронавируса 29 человек. Они все выписаны. Дежурство бригад организовано круглосуточно в 3 смены, передает "Россия 24".

Кроме того, наши российские и итальянские военные провели дезинфекцию еще в двух пансионатах для пожилых людей. В общей сложности полностью обработаны пансионаты в десятках населенных пунктов Ломбардии.

"На сегодняшний день нашими военнослужащими обработано 73 здания пансионата для престарелых. Проведение дезинфекции — это очень важный момент. Мы получаем богатый опыт, и в борьбе с коронавирусом это даёт свои плоды", — говорит начальник Центра биологической защиты специального назначения МО РФ Игорь Богомолов.



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