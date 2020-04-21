Премьер Канады пообещал ужесточить закон об огнестрельном оружии

21.04.2020, 6:31, Новости дня

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал ужесточить закон о владении огнестрельным оружием после массовой стрельбы в провинции Новая Шотландия.

Такое заявление он сделал в ходе ежедневного обращения к народу. В ночь на 19 апреля мужчина открыл стрельбу в городе Портапик в провинции Новая Шотландия. В результате нападения погибли, по меньшей мере,18 человек. По словам полиции, число жертв может вырасти.

Стражи порядка изучают 16 мест преступления в разных частях провинции. Мотивы стрелявшего пока устанавливаются. Это стало самым смертоносным масмовым расстрелом в Канаде за последние 150 лет.

"Что касается контроля над оружием, мы взяли на себя очень серьезные обязательства в ходе избирательной кампании, и продвигаемся вперед, чтобы обеспечить укрепление контроля над оружием в этой стране. Мы были в шаге от принятия закона о запрете оружия штурмового типа по всей стране. Но из-за пандемии парламенту пришлось приостановить работу. Однако мы намерены и далее продвигать эти меры, как только парламент вернется к работе", — сообщил Трюдо.