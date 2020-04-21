США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

21.04.2020, 6:31, Новости дня

Здоровье главы КНДР Ким Чен Ына в опасности после перенесенной операции. Об этом сообщает "Си-эн-эн" со ссылкой на источник в американской администрации.

По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.

Ранее стало известно, что председатель госсовета КНДР впервые за многие годы не присутствовал на торжественной церемонии по случаю 108-летия со дня рождения Ким Ир Сена. Это один из важнейших праздников Северной Кореи. Последний раз Ким Чен Ын присутствовал на публике 11 апреля, передает телеканал "Россия 24".