США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
21.04.2020, 6:31, Новости дня
Здоровье главы КНДР Ким Чен Ына в опасности после перенесенной операции. Об этом сообщает "Си-эн-эн" со ссылкой на источник в американской администрации.
По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Ранее стало известно, что председатель госсовета КНДР впервые за многие годы не присутствовал на торжественной церемонии по случаю 108-летия со дня рождения Ким Ир Сена. Это один из важнейших праздников Северной Кореи. Последний раз Ким Чен Ын присутствовал на публике 11 апреля, передает телеканал "Россия 24".
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