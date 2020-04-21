Мнение: Ковидоизмененная вера

21.04.2020, 6:09, Разное

И все-таки мало кто обратил внимание на невероятную двусмысленность запрета посещать храмы на Пасху – причем двусмысленность именно с точки зрения религиозного сознания. Для атеиста (то есть, например, для меня) тут всё, конечно, очевидно: большое скопление людей в закрытом помещении, долгое стояние со свечками плечом к плечу – масса возможностей заразиться и перезаражать других, поэтому лучше никуда не ходить, тэг “молисьдома”, благо, патриарха с прочими попами по телевизору всяко покажут.

То есть – если людей не пускают “в присутствие”, в парки и даже в метро, естественно, что и в церковь им таскаться незачем. Но это с позиций атеиста. А позиция атеиста тут самопротиворечивая – потому что с его позиции в церковь, собственно, и без всякого заражения ходить незачем. Отстоять на ногах несколько часов в плотно забитом культовом помещении – это ведь не работа (не заплатят), не отдых (только устанешь), не польза здоровью (какая ж там польза – воздух спертый, гарь от свечек…) В общем, какая-то непонятная повинность – верующие (с точки зрения атеиста) должны быть только благодарны, что ковид и власти их в этот раз от нее избавили.

Однако для самих-то верующих дела должны обстоять совсем иначе! Для них поход в храм на Пасху – важнейший ритуал, ни много ни мало, свидания с Богом, необходимый тоже не для чего-нибудь, а для спасения души! Да и церковь для верующего – не непонятное “культовое сооружение”, а СВЯЩЕННОЕ место! Конечно, с точки зрения атеиста все это звучит смешно – но для верующего это ПРАВДА. А иначе – какой же он верующий?

И вот, если встать на “верующую” точку зрения – как в таком случае будет звучать предостережение “не ходи в церковь, ты там заразишься и других заразишь”? По-моему – как кощунство. Где это он заразится: в священном месте во время одного из самых святых праздников веры? В тот момент, когда он будет МОЛИТЬСЯ – то есть непосредственно общаться с богом? А Господь Бог что же – всё это “допустит”? Или даже САМ нашлет этот самый “ковид”?? И главное – КТО об этом предупреждает?! Богопротивный УЧОНЫЙ – как будто он в курсе планов Бога! Нет, ну это ж уже просто святотатство!

То есть варианта-то на самом деле два: или ты считаешь церковь не более чем “культовым сооружением”, а всякие “всенощные службы” – не более чем ритуалом, призванным занять паству, чтобы у нее не было слишком много свободного времени; тогда, конечно, храмы ты в полной уверенности в своей правоте закрываешь на карантин – но и ты тогда очевидный атеист, и непонятно, какое вообще отношение ты имеешь к религии.

Или церковь для тебя дом бога, служба – таинство общения с НИМ и священный долг; но тогда – какой может быть страх перед “ковидом” или хоть чумой? Наоборот! Тогда ты считаешь, что именно церковь и вера есть твой ЩИТ перед болезнями и всеми прочими страхами!

А у нас получилось… ну получилось так, как оно и есть в действительности (о чем неустанно твердят социологи, изучавшие в том числе и природу “веры на Руси”). Посещение церквей для наших верующих – примерно такой же ритуал “для начальства”, как и посещение офисов. Если начальство разрешает “не ходить” – народ только с облегчением перекрестится, “ну и слава богу, одной заботой меньше”.

Вера у народа одна – в начальство. Но и та воспринимается как обуза.

UPD. Как и следовало ожидать, начальстволюбивые комменты сразу посыпались как из рога изобилия. Причем многие даже не в силах углядеть сам предмет обсуждения: о чем, дескать, говорить, если “сам Патриарх” велел сидеть по домам на Пасху?? Я возражаю:

“Так ведь в этом и состоит главное противоречие: как это ПАТРИАРХ (глава церкви, представитель бога на земле) может сказать пастве “не ходите в церковь”?? КАК ЭТО??! А если Патриарх скажет “Граждане верующие! Прекратите верить в господа нашего Иисуса Христа, а лучше верьте в Прогресс!” – что тогда? Верующие тоже должны подчиниться, типа “старший приказал”?