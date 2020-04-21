 

Мнение: Вооруженные протесты в Мичигане

21.04.2020, 6:05, Разное

Фото с протестов протрамповских ополченцев против губернаторской хунты в Мичигане, которые продолжаются уже несколько дней (по поводу чего и получили официальную поддержку Трампа).
Как и сегодняшний митинг во Владикавказе, митинги в Мичигане также были собраны против ограничительных мер местных властей и также с требованиями отставки местных властей, в случае с Мичиганом, губернатора штата Гретхен Уитмер. Согласно опросам, большинство жителей штата поддерживают меры по самоизоляции, которые были введены Уитмер.


Реднеки гоу хоум!

Источник: Colonel Cassad



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