Мнение: Вооруженные протесты в Мичигане

21.04.2020, 6:05, Разное

Фото с протестов протрамповских ополченцев против губернаторской хунты в Мичигане, которые продолжаются уже несколько дней (по поводу чего и получили официальную поддержку Трампа).

Как и сегодняшний митинг во Владикавказе, митинги в Мичигане также были собраны против ограничительных мер местных властей и также с требованиями отставки местных властей, в случае с Мичиганом, губернатора штата Гретхен Уитмер. Согласно опросам, большинство жителей штата поддерживают меры по самоизоляции, которые были введены Уитмер.



Реднеки гоу хоум!