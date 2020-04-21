 

Кадыров посетил грозненскую больницу…

21.04.2020, 6:00, Разное

…где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил клиническую больницу №4 в Грозном, которую переоборудовали для лечения зараженных COVID-19. Для общения с пациентами он выбрал тот же американский защитный костюм, что и президент Владимир Путин во время визита в Коммунарку.

Фото: пресс-служба правительства Чечни

В больнице содержатся 76 пациентов с коронавирусом из всех 264 подтвержденных случаев в республике к сегодняшнему дню. Из них только двое с осложнениями подключены к аппаратам ИВЛ, еще четыре человека на кислородной поддержке, рассказал Кадырову главврач больницы.

«Я глубоко убежден, что с помощью Всевышнего Аллаха мы победим эту заразу раз и навсегда», — сказал Кадыров в конце визита (цитата приводится по сообщению пресс-службы правительства Чечни).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ


Врачи в камуфляже. В борьбе с коронавирусом Чечня сделала ставку на силовиков и силовые методы

Визит Владимира Путина в больницу в Новой Москве, ставшей столичной базой для лечения больных с COVID-19, состоялся 24 марта. Вскоре после этого главврач больницы Денис Проценко объявил о заражении коронавирусом, после чего Путин стал участвовать в заседаниях по видеосвязи из резиденции в Ново-Огареве.

Помимо него, коронавирусные стационары посещали и другие мировые лидеры. Французский президент Эммануэль Макрон посетил полевой госпиталь в Эльзасе на следующий день после аналогичного визита Путина, 25 марта. Он был в деловом костюме и медицинской маске, никаких других спецсредств у него с собой не было. В его пресс-службе называли их излишними при соблюдении дистанции и мер гигиены.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / «Грудь появилась»: Из-за нового фото в купальнике Ольгу Бузову заподозрили в пластике

08.02 / В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

20.02 / Мнение:

13.04 / «Неубиваемый» смартфон Ulefone Armor 7E протестировали в главных бенчмарках

21.03 / Анна Семенович изоляцию из-за коронавируса проводит в компании двух мужчин

28.03 / Медик оценил введение недели выходных для борьбы с коронавирусом

03.04 / Мнение: Письмо: “Потерял все и детей в первую очередь”

15.02 / Скандалы: «Он раздвигал нам ноги и дышал в шею»

19.03 / Мнение: Гендерная разница при расчете шагов

11.02 / Volkswagen вывел на зимние тесты обновленную версию Tiguan

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска