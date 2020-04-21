Мнение: О самом настоящем нефтяном шоке и двойном ударе по России

21.04.2020, 5:55, Разное

События на нефтяном рынке развиваются с пугающей стремительностью. Всего-то месяц назад верные «сечинцы» смеялись в голос над шокирующим прогнозом японского банка Mizuho, предсказавшего отрицательные цены на #нефть. Всего-то чуть больше недели назад верные «запутинцы» ликовали, как ловко Россия нагнула Америку, затащив её в сделку ОПЕК++.

И вот – нате! Получите и распишитесь: «нефтяной шок». Самый настоящий.

Понедельник 20 апреля 2020 года, несомненно, войдёт во все учебники по экономике. Цены нефтяных контрактов в этот день опустились до нуля!

А потом… ушли ещё ниже. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала до минус 39,44 долл. за баррель на лондонской бирже ICE по состоянию на 21:40 мск (Reuters говорит о минус 37,63 долл. за баррель, но разница непринципиальна). Отчаявшиеся трейдеры приплачивали за избавление от нефти. И это произошло впервые в истории.

Индикативный сорт Brent в понедельник тоже подешевел, но не столь впечатляюще: всего-то минус 10%, а итоговая цена весьма далека от нуля: чуть выше 25 долл. за баррель. Так что минусовые цены на нефть – пока чисто американская #история. И чисто локальная: под занавес торгов нефтяные контракты резко подорожали.

Авторы каламбуров про Oil = 0il и про #zeroil остались с носом… Пока…

Ответ на вопрос, что это было, более-менее удалось сформулировать. В отличие от беспоставочных фьючерсов на Bernt, контракты на американскую #нефть WTI всё же подразумевают физические поставки тому, кто окажется держателем этого обязательства на крайнюю дату его действия. То есть, на 21 апреля, поскольку речь идёт о ближнем фьючерсе – майском («ценой нефти» считается как раз цена ближайшего по дате исполнения фьючерсного контракта). Обычно в день истечения (экспирации) фьючерса инвесторы просто перекладывают средства из одного контракта в следующий по сроку исполнения, при этом разницу, как правило, выкупают сами поставщики, перенося или закрывая свой хедж.

Но сейчас особая ситуация. Во-первых, на рынке колоссальный избыток предложения, исчисляемый десятками миллионов баррелей. Во-вторых, хранилища нефти в Кушинге, а с 1983 года это – база поставки по фьючерсным контрактам, уже заполнены на 70%, при этом уровень выше 80% считается технологически опасным. Поэтому «никто не хочет держать нефть в краткосрочной перспективе». Ибо тем, у кого на руках останутся контракты на нефть к вечеру вторника, предстоит в течение ближайших дней сообщить продавцу, как они планируют принимать поставки, которые должны состояться 1-31 мая. И, в-третьих, видимо, попал с экспирацией некий очень крупный игрок, продававший контракты по любым ценам несколько последних дней, отчего и возникла беспрецедентная разница в ценах на Brent и WTI.

Как бы то ни было, теперь перенос обязательств по WTI состоялся, и участники рынка могут перевести дух. Но для Brent история ещё не закончена: там дата экспирации 30 апреля. Соответственно, ближайшая пятница может оказаться весёлой или чёрной, смотря с какой стороны оказаться.

Для России ситуация развивается пока по негативному сценарию. Во-первых, надо физически сокращать добычу нефти в рамках обязательств по сделке ОПЕК++. Это рискованный эксперимент с непредсказуемыми последствиями: до сих пор вся отрасль была заточена исключительно на рост добычи, в крайнем случае – на стабильный уровень. Во-вторых, нефтяные цены восстанавливаться начнут ещё не скоро и, возможно, до конца года так и застрянут намного ниже значимой для российского бюджета планки в 42 долл. за баррель марки Urals. При этом Саудовская Аравия не отказывается от ранее предложенных скидок на свою нефть, и на европейском рынке продолжается ценовая война, которая увеличивает дисконт Urals к Brent. Такой вот получается двойной удар…

А тут ещё этот коронавирус и меры по борьбе с ним, также бьющие по экономике. Представляете, какой глубины может оказаться #кризис, если всё это войдёт в резонанс?