 

Актер Милош Бикович признался в своем недостатке

21.04.2020, 5:53, Разное

Милош Бикович откровенно рассказал о своем недостатке. Фанаты сериала «Магомаев» не думали, что актер не умеет петь.
Милош Бикович сыграл легендарного вокалиста в сериале «Магомаев», представленном на телевидение. Как оказалось, актер не был исполнителем, а в кино зрители слышали фонограмму с голосом самого Муслима Магомаева. Исполнитель главной роли такую идею считает правильной, ведь перепеть знаменитость не сможет никто.

Также Милош Бикович пояснил о своем недостатке. Как оказалось, актеру «медведь на ухо наступил». Он запрещает себе петь и считает, это к лучшему. Кинозвезда рассказал и то, что именно в период телесъемок познакомился с творчеством Муслима Магометовича. Из всех песен, которые ему нравятся, особо выделяет композицию «Мелодия».



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