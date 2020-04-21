Разбитый инсультом Носков посвятил себя внучкам
21.04.2020, 5:42, Разное
64-летний певец опубликовал фото с внучками в своем инстаграм-аккаунте. В кадре – близкие артиста собрались за
праздничным столом. Судя по всему, Николай Носков уделяет много времени
малышкам.
Исполнитель поздравил всех с Пасхой и пожелал мира,
благополучия и доброго здоровья. Фолловеры поблагодарили его и отметили,
что Николай Носков хорошо выглядит.
Напомним, три года
назад артист перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. Вскоре у него
случился инсульт. Осенью 2018 года стало известно об улучшении состояния Николая
Носкова. В октябре того же года артист впервые появился на телевидении после операции.
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Силе воли певца можно
только позавидовать. Уже в ноябре он при поддержке Виктора Дробыша приступил
к работе над своим новым музыкальным детищем. В
декабре прошлого года Николай Носков дал концерт под символическим названием
“Живой”.
Ранее Николай Носков отмечал, что большую роль в его восстановлении сыграла поддержка от супруги
Марины. “Когда я долго лежал, немного поправился. К тому же, бросил
курить. Но когда постельный режим закончился, стал больше двигаться, и все
вернулось в норму – вес такой, как был раньше”, – рассказывал
певец.
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