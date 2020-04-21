Разбитый инсультом Носков посвятил себя внучкам

21.04.2020, 5:42, Разное

64-летний певец опубликовал фото с внучками в своем инстаграм-аккаунте. В кадре – близкие артиста собрались за

праздничным столом. Судя по всему, Николай Носков уделяет много времени

малышкам.

Исполнитель поздравил всех с Пасхой и пожелал мира,

благополучия и доброго здоровья. Фолловеры поблагодарили его и отметили,

что Николай Носков хорошо выглядит.

Напомним, три года

назад артист перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. Вскоре у него

случился инсульт. Осенью 2018 года стало известно об улучшении состояния Николая

Носкова. В октябре того же года артист впервые появился на телевидении после операции.

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Публикация от Nikolay Noskov (@nikolaynoskov_official) 19 Апр 2020 в 12:21 PDT

Силе воли певца можно

только позавидовать. Уже в ноябре он при поддержке Виктора Дробыша приступил

к работе над своим новым музыкальным детищем. В

декабре прошлого года Николай Носков дал концерт под символическим названием

“Живой”.

Ранее Николай Носков отмечал, что большую роль в его восстановлении сыграла поддержка от супруги

Марины. “Когда я долго лежал, немного поправился. К тому же, бросил

курить. Но когда постельный режим закончился, стал больше двигаться, и все

вернулось в норму – вес такой, как был раньше”, – рассказывал

певец.