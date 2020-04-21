Нацгвардия Украины подключилась к борьбе с лесными пожарами

21.04.2020, 5:40, Новости дня

КИЕВ – Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу, где зафиксированы очаги пожара. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке 20 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Чудовищно сухая зима – уровень воды в экосистеме ушел вниз на полтора-два метра. Лесная, особенно хвойная подстилка легко уязвима для пожара. Высохли торфяники и это – особая проблема. И, все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то спрятать огнем свои грязные делишки. Мы это очень ясно все понимаем. И мириться не намерены – и принимаем меры», – отметил Арсен Аваков.

Он призвал всех, кто располагает какой-либо информацией по поводу пожаров обращаться в полицию.

«Конечно, полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Создал специальную группу МВС, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу… но какие ж негодники… тысячи наших не спят на пожаре сутками, хватают пыль и радиацию .. а кто-то из-за угла… ух попадетесь! А попадетесь точно! И штрафом уже не отделаетесь», – подчеркнул министр МВД Украины в Фейсбуке (авторский стиль сохранен).

Глава министерства внутренних дел выразил благодарность «тысячам пожарных и лесников, которые с ротацией и без, уже который день делают то, что должны!»

Пожар вблизи границы

Украина предпринимает все возможные меры для недопущения перехода пожара на территорию Беларуси. Об этом шла речь 20 апреля во время онлайн-брифинга представителей силовых структур, задействованных в ликвидации пожаров на территории Житомирской области и в Зоне отчуждения вокруг остановленной Чернобыльской атомной электростанции.

«Наиболее сложный очаг пожара находится вблизи села Рудьки, где принимаются все возможные меры по недопущению перехода пожара на территорию Республики Беларусь», – отмечается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По словам представителя ГСЧС Владимира Демчука, к тушению пожаров привлечены более 1100 человек и 235 единиц техники, а также пожарный поезд.

Компенсация погорельцам

Кабинет министров рассмотрит вопрос компенсации убытков от лесных пожаров уже на текущей неделе. Об этом президенту Украины доложили на совещании с членами правительства и представителями правоохранительных органов.

«Эту помощь нужно будет выделить из резервного фонда. Если люди потеряли дома, если им нужны стройматериалы, надо посмотреть, что нужно – и помочь. Государство должно поддерживать граждан в такой сложный период», – подчеркнул Владимир Зеленский 20 апреля.

Как отмечает пресс-служба президента Украины, по предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации было отселено около полусотни человек. Ориентировочная сумма ущерба составляет двадцать пять миллионов гривен (около одного миллиона долларов – Т.Б.). Многие сгоревшие дома были пустыми, жертв среди населения нет, сообщили главе украинского государства.

По данным украинской прессы, пожары в стране вблизи остановленной Чернобыльской атомной электростанции тушат с 4 апреля 2020 года.

О рациональном использовании ресурсов

По мнению эксперта по энергетическим вопросам Дмитрия Марунича, можно называть несколько причин, которые могли привести к пожарам в лесостепных зонах страны.

«С высокой степенью вероятности допускаю, что эту ситуацию обусловили следующие факторы: не совсем прогрессивный и разумный подход украинцев в сельской местности к ведению своего подсобного хозяйства – подсечно-огневой метод характерен для отсталых культур в том числе африканского континента – жечь мусор, траву, чтобы потом ее не перепахивать с трудозатратами», – говорит Дмитрий Марунич корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По его словам, в 2020 году зима была слишком бесснежной, весной фиксировалась низкая влажность почвы.

«Плюс к этому активное развитие агропромышленности в ряде полесских регионов привело к тому, что водные горизонты оказались обезвоженными и вода ушла еще ниже – гиперактивное освоение водных ресурсов в стране, все это создает определенные давление на природу», – подчеркивает Дмитрий Марунич.

Вместе с тем он считает, что слова министра внутренних дел об антидиверсионной операции в ситуации с лесными пожарами «выглядит даже не смешно, а трагично».

«Пожары следует упреждать, а не искать виноватых. Если были бы диверсанты, то нужно упреждать их появление. По-видимому, если они уже подожгли леса, то явно они уже давно далеко от этого леса и не собираются быть возле пожаров. Кого министр собирается находить на этих пожарах, не совсем понятно», – подчеркивает Дмитрий Марунич.

О вырубке лесов и экологической несознательности

Заявление о начале антидиверсионной операции, по мнению главы Центра политических исследований «Доктрина» Ярослава Божко, слишком утрировано.

«Министр и его приближенные уже не первый раз обрисовывают ситуации, сгущая краски для усиления важности и имиджа силовиков в стране. Это касалось и недавней информации о якобы готовящемся на министра покушении, это имиджевая работа в целях выгодного Авакову изменения общественного дискурса. В целом же это не исключает реальности поджогов леса, однако это скорее подходит для версии о незаконной вырубке», – говорит Ярослав Божко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что незаконная вырубка лесов в окрестностях Чернобыля – довольно частое явление.

«Слабая или сильная противопожарная политика в стране на этом фоне вторична, хотя и существует идея о том, что пожарные части могут передать на баланс коммунальных служб, что может лишить их значительной части финансирования. Но в целом вырубка леса и экологическая несознательность граждан – эти два фактора куда более сильная причина лесных пожаров, чем проблемы в работе или финансировании системы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям», – подчеркивает Ярослав Божко.