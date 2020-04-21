 

Минфин США предоставил 2,9 млрд долл. финансовой помощи авиалиниям

21.04.2020, 5:40, Новости дня

В понедельник Министерство финансов США заявило, что выделило 2,9 млрд долл. помощи для начисления заработной платы для 54 небольших пассажирских перевозчиков и двух крупных пассажирских авиалиний, пока он обговаривает детали соглашения с шестью другими крупными авиакомпаниями.

Минфин выделяет крупным авиакомпаниям 50% запланированных средств. Остальная сумма будет предоставлена в виде нескольких платежей. Всего Минфин предоставит пассажирским авиакомпаниям 25 миллиардов долларов, которые предназначены для начисления заработной платы сотрудникам компаний. Авиаперевозчики должны будут вернуть 30% средств, предоставленные в виде кредитов под низкие проценты.

Минфин заявил, что утвердил соглашения о выделении грантов с «Элледжиант Эйр», «Американ Эйрлайнс», «Дельта Эйрлайнс», «Саусвест Эйрлайнс», «Спирит» и «Юнайтед».

Пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб авиакомпаниям, в результате чего внутренние перевозки сократилась на 95%.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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