DT – две трети британских школьников не занимаются на домашнем обучении

21.04.2020, 5:25, Новости дня

Как показало исследование, дистанционное обучение ещё больше увеличивает расслоение среди британских школьников, пишет The Daily Telegraph. Так, учащиеся престижных школ вдвое чаще учатся на карантине, чем их товарищи из государственных образовательных учреждений. При этом у некоторых нет компьютеров или скоростного интернета, чтобы учиться онлайн.



Reuters

Две трети британских детей не занимаются дома во время введённого онлайн-обучения, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на недавно проведённое исследование. При этом учащиеся частных школ имеют вдвое больше шансов на ежедневное обучение с помощью онлайн-сервисов, чем дети из государственных заведений. Из-за этого власти опасаются, что последние ещё больше отстанут в учёбе.

Цифры распределились таким образом. После того как школы закрылись 20 марта, в среднем только 34% всех британских детей занимались дистанционно. При этом в частных школах таковых было 57%, а в государственных — 22% для старшей школы. Домашнее задание в целом выполняют три из четырёх учащихся в частных школах и только 8% учеников самых непрестижных школ.

Если бы не карантин, то в понедельник британские дети вернулись бы за парты после пасхальных каникул, но сейчас им приходится продолжать обучение дистанционно. Однако данные исследования говорят о том, что это образование может оказаться совсем не таким качественным, и по возвращении в школу дети могут столкнуться со сложностями.

Пока британское правительство не говорит, когда это возвращение может произойти, но есть предположения, что не раньше, чем через три недели. При этом первыми вернуть в школы должны те классы, которым предстоят выпускные экзамены.

Британское правительство сообщило, что дети из неблагополучных семей, а также те, кто находится под опекой, будут обеспечены ноутбуками и планшетами, а также скоростным интернетом для учёбы. Провайдеры сообщили, что временно не будут взимать деньги за использование образовательных сайтов, пишет The Daily Telegraph.