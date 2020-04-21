Власти Турции рассказали, когда планируют начать туристический сезон

21.04.2020, 5:18, Новости дня

Туристический сезон в Турции может быть открыт уже в конце мая, после того, как проведут сертификацию туристических объектов на отсутствие коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой в эфире телеканала NTV.

“Мы прогнозируем, что к концу апреля – началу мая наступит перелом в пандемии. Думаю, что к концу мая нормализация будет возможна, и тогда во внутреннем туризме начнется движение”, – сказал Эрсой.

По словам чиновника, в Турции создают систему сертификации на отсутствие коронавируса, которую должны будут пройти отели, рестораны, транспортные средства, достопримечательности, аэропорты и магазины.

“Мера предпринята для привлечения иностранных туристов после открытия страны, которое запланировано на конец мая. Сертификация туробъектов должна быть завершена к этому периоду”, – сообщил он.

По его словам, после окончания пандемии первыми в Турцию приедут туристы из азиатских стран. И только потом в страну вернутся потоки туристов из Европы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 20 апреля, общее количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,4 млн, из них 166 тыс. умерли, более 636 тыс. выздоровели. В Турции зафиксировано более 86 тыс. случаев заболевания коронавирусом, а число погибших составляет 2 тыс. В общей сложности 11 976 человек выздоровели после лечения.