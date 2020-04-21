 

Во Владикавказе полиция разгоняет участников “антикоронавирусного” схода, над городом кружат вертолеты

21.04.2020, 5:18, Новости дня

Во Владикавказе полиция начала разгон участников народного схода против режима самоизоляции, на который 20 апреля пришло около 2 тыс. человек. Об этом сообщает “МБХ Медиа”.

Силовики вытеснили протестующих с площади Свободы перед домом правительства Северной Осетии и перекрыли вход на нее.

Полиция начала применять дубинки против протестующих, люди из толпы начали бросать в силовиков камни и ведра со строительной площадки. Среди участников акции протеста есть задержанные

Telegram-канал Baza пишет, что к месту столкновений стягивают дополнительные силы правопорядка, так как люди не расходятся и продолжают стоять за оцеплением. Над Владикавказом замечены вертолеты.

20 апреля жители Владикавказа вышли на протест из-за потери работы и нехватки информации о коронавирусе, они негодовали из-за введения в городе режима жесткой самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса.

С начала вспышки COVID-19 в России выявлен 47 121 случай заболевания, 405 человек умерли.

В Северной Осетии из-за пандемии до 30 апреля все дни объявлены нерабочими; ограничен список организаций, которые могут функционировать в это время. На 20 апреля официально в регионе зарегистрировано 177 инфицированных, говорится на сайте правительства Северной Осетии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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