 

Украинский вирусолог: Пик заболеваемости коронавирусом может наступить осенью

21.04.2020, 5:18, Новости дня

Эпидемический процесс в Украине далек от пика. Такое мнение в интервью “РБК-Украина”, опубликованном 20 апреля, высказала доктор медицинских наук, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний Национальной академии медицинских наук Украины Алла Мироненко.

“Эпидемический процесс обычно имеет фазу подъема, потом – самую высокую точку – это пик, а дальше – фаза спада. Если говорить о том, что мы сейчас имеем, это даже еще не начало. Карантин приводит к тому, что мы имеем определенное количество больных, хотя общение между людьми весьма ограничено. Я думаю, что пик может быть осенью”, – предположила она.

С приходом тепла активность COVID-19, как и любой другой респираторной инфекции, снизится, но это не повод отказываться от карантина, считает вирусолог.

“Уверена, что выпускать школьников и студентов на обучение сейчас, весной, не следует. У них уже налажено дистанционное обучение, и пусть бы они так и закончили учебный год. Когда речь идет о выпуске из высшего учебного заведения или школы, то в таком случае можно в индивидуальном порядке назначать им тестирования, по необходимости. А чтобы все они собирались в одном классе или аудитории – это приведет к обострению эпидемической ситуации”, – сказала она.

Транспорт в стране можно будет запустить при условии соблюдения пассажирами масочного режима, а метрополитен вообще не стоило закрывать, полагает Мироненко.

“Пока вся заболеваемость спадет настолько, что будет встречаться изредка и медицина сможет с этими случаями справиться, может пройти еще два года. Поэтому с этим придется жить, понимать, что нужно пользоваться масками и следить за руками”, – считает специалист.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине на утро 20 апреля выявлено 5710 заболевших COVID-19, из которых 261 – за последние сутки. Умер 151 человек.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считал, что пик заболеваемости в стране придется на 17 апреля. Украинский Минздрав не исключал, что рост случаев инфицирования коронавирусом может произойти через 5–10 дней после Пасхи, то есть в конце апреля.

Сегодня в Кабинете Министров Украины заявили, что ожидают пика заболеваемости COVID-19 в начале мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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