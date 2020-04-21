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21.04.2020, 5:15, Новости дня

Агентство АКРА оценило перспективы российской экономики в условиях борьбы с пандемией. При этом экономисты рассматривают именно коронавирус и борьбу с ним в качестве ключевого фактора.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции макропрогноз, оптимистичный сценарий предусматривает снижение ВВП РФ на 0,8% в этом году и переход к росту на 1,8% в следующем. Базовый –– допускает снижение на 4-4,5% в 2020-ом и рост на 2-3% в 2021.Пессимистичный сценарий предусматривает падение ВВП на 7,5% и достаточно медленное восстановление: полпроцента в следующем году, а в 2022 ускорение до 3,9%.

Эксперты полагают, что скорость восстановления экономики напрямую будет зависеть от возможностей банковского сектора обеспечить ликвидностью пострадавшие трудоемкие отрасли, а также государственной поддержки потребительского спроса. Естественно, все зависит и от срока действия ограничений: в базовом варианте большую их часть отменят при сокращении активных случаев болезни, по аналогии с Китаем.

“Этот сценарий основан на предположении, что карантинные ограничения примут периодически повторяющийся характер и будут полностью сняты в случае появления эффективного лекарства или когда большая часть населения перенесет заболевание или вакцинируется”, – пояснил условия реализации базового сценария замдиректора группы суверенных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

Оптимистичный сценарий предполагает, что либо к лету вирус трансформируется и станет менее летален, либо тестирование докажет, что большая часть населения уже перенесла коронавирус в легкой или бессимптомной форме.



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